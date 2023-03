Roma: uomo muore sui binari nella stazione Cipro metro A, il lancio ripreso dalle telecamere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le telecamere della stazione Cipro sulla Metro A, questa mattina, hanno ripreso la terribile scena in cui si vede l’uomo, di età compresa tra i 50 e i 60 anni, lanciarsi sulle rotaie nel momento in cui sopraggiunge il treno in direzione Battistini. L’uomo, nonostante gli sforzi dei soccorritori per recuperarlo dalle rotaie e rianimarlo, è morto dopo un paio d’ore di agonia. Tutto è cominciato alle 6:15 circa in una stazione Cipro quasi deserta. Pochi testimoni hanno assistito al gesto. Immediatamente la line è stata interrotta nel tratto che va dalla stazione Ottaviano a Battistini. Per circa tre ore, fino alle 9:15, quando ormai erano vani gli sforzi per rianimare l’uomo, ed effettuati tutti i rilievi necessari da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco, i treni sono tornati a scorrere regolarmente e con loro, il via vai di pendolari e turisti.(Rer)