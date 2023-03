Olocausto: Tajani, non dobbiamo dimenticare l'accaduto che non dovrà mai più accadere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario "non dimenticare ciò che è accaduto perché ciò che è accaduto non deve accadere mai più in futuro". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in una dichiarazione alla stampa al termine della visita allo Yad Vashem, il memoriale dell'Olocausto a Gerusalemme. "Dobbiamo anche combattere - ha aggiunto - in Italia, in Europa e nel mondo ogni rigurgito antisemita perché questo germe maligno non si allarghi". L'Italia "continua a combattere fermamente, e questo governo lo fa con grande fermezza, ogni forma di antisemitismo perché la storia deve insegnarci a guardare il futuro e deve impegnarci a cambiare: l'uomo non può compiere quel che ha compiuto in passato". Il ministro ha sottolineato che "nessuno più nel mondo deve odiare un uomo o una donna solo perché ebreo". L'Olocausto "non dovrà accadere mai più" (Res)