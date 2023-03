Nicaragua: chiesta sospensione dei rapporti diplomatici con la Santa Sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nicaragua ha chiesto di sospendere le relazioni diplomatiche con il Vaticano in risposta ad alcune recenti dichiarazioni rese da Papa Francesco sul governo sandinista. In un'intervista concessa alla testata argentina "Infobae", il pontefice aveva equiparato la situazione dei diritti umani nel Paese centroamericano a quella delle dittature del XX secolo, ipotizzando per il presidente, Daniel Ortega, una situazione "di squilibrio". In una nota del ministero degli Esteri, riassume la testata "Vatican News", Managua ha chiesto alla Santa Sede la chiusura delle rispettive sedi diplomatiche. "Dinanzi all'informazione che è stata divulgata da fonti apparentemente collegate alla Chiesa Cattolica, il governo di riconciliazione e unità nazionale della nostra Nicaragua è stata avanzata la sospensione delle relazioni diplomatiche". Secondo fonti diplomatiche citate dalla testata nicaraguense "El Confidencial", la rappresentante di Managua presso la Santa Sede, Yara Suhyén Pérez Calero, avrebbe comunicato "verbalmente" la decisione alla segreteria di Stato. (segue) (Res)