Imprese: Unioncamere, Positivo il terziario in Lombardia, stabile la fiducia degli imprenditori

- Il fatturato delle imprese lombarde del settore terziario (andamento dei servizi e del commercio al dettaglio), nel quarto trimestre 2022 è positivo. La crescita maggiore si è riscontrata nei servizi con +2,4 per cento (dato congiunturale) mentre nel commercio al dettaglio è pari a +1,5 per cento. Il dato complessivo dell'anno appena trascorso segna valori ancor più incoraggianti per i servizi: +14,7 per cento un numero questo dovuto alle progressive riaperture che hanno incrementato la crescita della domanda di servizi, frutto anche del risparmio accumulato durante la fase di emergenza sanitaria. Nei servizi la crescita è stata particolarmente intensa per le attività di alloggio e ristorazione (+32,1 per cento nel 2022), settore in fase di recupero post pandemia e per i servizi alle persone +16,5 per cento. Restano stabili anche le aspettative degli imprenditori confermando un saldo positivo (+2 per cento) tra previsioni di crescita (19 per cento) e di diminuzione (17 per cento) del fatturato. Nel commercio al dettaglio, la media annua di crescita è stata più contenuta, pari a +6,3 per cento. La dinamica inflattiva al dettaglio non ha mostrato segnali di rallentamento e sebbene spinga il fatturato, rischia di avere ripercussioni negative sui consumi. I segnali di difficoltà emergono in merito alle scorte, che mostrano segnali di risalita e agli ordini ai fornitori che confermano il rallentamento. Resta invece positivo il trend dell'occupazione, con un quarto trimestre che mette a segno un ulteriore incremento (+0,9 per cento la variazione tra inizio e fine periodo), chiudendo così il 2022 con una crescita media del +2,2 per cento. (Com)