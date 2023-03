Cina: parlamento approva emendamento per velocizzare l'iter legislativo di misure d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale del popolo (Anp) della Cina ha approvato nell’ultimo giorno della sua sessione annuale un emendamento alla Legge sul processo legislativo che renderà più veloce l’approvazione di misure d’emergenza. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale “Xinhua”. La modifica, in particolare, attribuisce al Comitato permanente dell’Anp, composto di 170 membri, poteri speciali su alcune leggi che possono essere approvate dopo una sola sessione di revisione. Si tratta di “un provvedimento importante” che “migliora ulteriormente la qualità e l’efficienza della legge” e che costituisce “un requisito fondamentale per rafforzare la leadership del Partito comunista cinese sul lavoro legislativo”, come si apprende dai resoconti degli incontri dei delegati pubblicati oggi. L’Anp ha già utilizzato in passato procedimenti speciali per accelerare l’iter legislativo di provvedimenti considerati di particolare importanza. È il caso, per esempio, della Legge sulla sicurezza nazionale approvata nel 2020 per la Regione amministrativa speciale di Hong Kong, tesa a facilitare la repressione delle manifestazioni di dissenso nell’ex colonia britannica. Al momento non è stata ancora resa pubblica la versione finale dell’emendamento e non è chiaro quali siano le misure d’emergenza che potranno essere approvate autonomamente dal Comitato permanente dell’Anp. (Cip)