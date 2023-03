Algeria: Borrell rende omaggio ai martiri della guerra d'indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in visita ad Algeri, si è recato al Monumento del martire, sito commemorativo della guerra d'indipendenza algerina e dei chahids, ossia i combattenti algerini morti durante il conflitto, dove reso omaggio ai martiri "che hanno perso la vita per l'indipendenza del proprio Paese". Lo rende noto Borrell su Twitter. "Sono commosso nel rendere omaggio al monumento ai martiri algerini. Rendo omaggio a tutti coloro che hanno perso la vita per l'indipendenza del loro Paese", scrive Borrell. (Beb)