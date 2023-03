Germania: ministro Finanze, su proposta bilancio 2024 siamo in situazione difficile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lindner ha quindi evidenziato di aver ereditato un deficit di bilancio strutturale dal governo precedente, causato in parte dal boom degli stanziamenti necessari a far fronte alle crisi del coronavirus e dell'energia. Tuttavia, Lindner ha reagito in maniera evasiva quando gli è stato chiesto dove ritiene che le richieste di spesa aggiuntive avanzate dagli altri ministri possano essere ridimensionate. Il presidente della Fdp ha lasciato soltanto intendere di non sostenere i piani del collega dell'Economia e Protezione del clima, il verde Robert Habeck, per vietare il riscaldamento a gasolio e a gas. Per Lindner, questo progetto è “irresponsabile sul piano sociale ed economico”. Il ministro delle Finanze ha, infine, dichiarato che non sarà necessario l'intervento del cancelliere, Olaf Scholz, per risolvere i contrasti sulla proposta di bilancio all'interno dell'esecutivo tedesco. (Geb)