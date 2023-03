Usa: crisi bancarie, regolatori federali annunciano chiusura di Signature Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I regolatori federali e statali degli Stati Uniti hanno annunciato ieri la chiusura di Signature Bank, uno dei principali istituti di credito utilizzati dalla società di criptovalute. La decisione di chiudere la banca con sede a New York è stata annunciata tramite una nota congiunta dal dipartimento del Tesoro, dalla Federal Reserve e dalla Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic), che come per la Silicon Valley Bank (Svb), finita in default la scorsa settimana, hanno fornito rassicurazioni riguardo l'accesso dei correntisti ai loro depositi. Il collasso di Signature Bank è il terzo fallimento bancario di maggiore entità nella storia Usa, mentre quello di Svb è il secondo. (Was)