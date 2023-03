Energia: Germania, importazioni di greggio dalla Russia in calo a 3.500 tonnellate a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni di greggio dalla Russia in Germania sono diminuite a gennaio scorso a 3.500 tonnellate dai 2,8 milioni dello stesso mese del 2022. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che aggiunge come la contrazione sia dovuta all'embargo petrolifero imposto dall'Ue alla Russia per la guerra in Ucraina. Il petrolio russo è stato sostituito da quello che la Germania importa da Norvegia, Regno Unito, Kazakhstan, Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti.(Geb)