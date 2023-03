Credito: Hunt, agevolata vendita filiale britannica Silicon Valley Bank a Hsbc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e la Banca d'Inghilterra hanno agevolato la vendita della filiale britannica di Silicon Valley Bank a Hsbc. Lo ha annunciato su Twitter il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, specificando che “i depositi dei correntisti saranno protetti, senza alcun supporto da parte dei contribuenti”. “Ieri ho detto che ci saremmo presi cura del nostro settore tecnologico e abbiamo lavorato con urgenza per mantenere questa promessa”, ha detto Hunt. La Banca d'Inghilterra ha annunciato venerdì scorso che la filiale britannica di Silicon Valley Bank sta per entrare in stato di insolvenza a seguito delle azioni della società controllante negli Stati Uniti. Il fallimento di Silicon Valley Bank è stato annunciato il 10 marzo dalla Federal Deposit Insurance Corp, l'agenzia federale di assicurazione sui depositi. (Rel)