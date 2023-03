Cina: indice logistica e-commerce aumentato di 2,6 punti su base mensile a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indice relativo alla logistica dell'e-commerce in Cina si è attestato a 107,2 punti a febbraio, in aumento di 2,6 punti rispetto al mese precedente e superiore di 1,8 punti rispetto alla crescita di gennaio. È quanto si apprende da un sondaggio curato dalla China Federation of Logistics and Purchasing e dal colosso del commercio elettronico cinese JD.com. Tutti i nove sotto-indici che misurano le attività logistiche dell'e-commerce in diversi comparti hanno registrato una tendenza al rialzo il mese scorso. Quelli relativi al volume d'affari e all'attività rurale, in particolare, hanno guadagnato rispettivi incrementi di 2,6 punti e 1,8 punti rispetto a gennaio. (Cip)