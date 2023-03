Aerospazio: Cina, equipaggio Shenzhou-15 dovrebbe tornare sulla Terra a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’equipaggio della missione spaziale cinese Shenzhou-15 dovrebbe fare ritorno sulla Terra il prossimo giugno. Lo ha fatto sapere ieri l’Agenzia spaziale cinese con equipaggio (Cmsa). Pechino ha in programma tre missioni spaziali nel corso dell’anno: il veicolo da trasporto Tianzhou-6 è stato trasferito nel cosmodromo di Wenchang, nella provincia meridionale di Hainan, in vista del lancio del prossimo maggio, mentre gli equipaggi delle successive missioni, Shenzhou-16 e 17, sono in fase d’addestramento. (Cip)