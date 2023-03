Hong Kong: John Lee inizia visita in Cina, previsti colloqui con funzionari di vari settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell’amministrazione di Hong Kong, John Lee, ha iniziato ieri una visita di una settimana in Cina per promuovere l’agenda politica dell’ex colonia britannica. Lee guida una delegazione composta da otto funzionari che sovrintendono a finanza, istruzione, innovazione, tecnologia, sanità e affari culturali. “Nell’arco della settimana, visiterò vari ministeri e avrò uno scambio d’opinioni con le autorità centrali su diverse politiche, sperando di ottenere il loro sostegno relativamente alla governance e alla linea politica adottata a Hong Kong”, ha dichiarato il capo esecutivo dell’ex colonia britannica in una conferenza stampa tenuta alla vigilia del viaggio. Lee ha inoltre colto l’occasione per congratularsi con Xi Jinping per la sua terza nomina a presidente della Cina. (Cip)