Cina: Xi, forze armate diventino “Muraglia d’acciaio” nella tutela degli interessi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha invocato sforzi per favorire la modernizzazione della Difesa e trasformare le forze armate in una “Grande Muraglia d’acciaio” in grado di tutelare efficacemente la sicurezza, la sovranità e gli interessi di sviluppo nazionali. Xi ha formulato le sue osservazioni durante il discorso di chiusura pronunciato oggi all’Assemblea nazionale del popolo (Anp), la massima istituzione legislativa nazionale. “La sicurezza è il fondamento dello sviluppo, mentre la stabilità è un prerequisito per la prosperità”, ha detto il capo di Stato cinese, secondo cui il modello di sviluppo nazionale deve essere tutelato con una nuova architettura di sicurezza. Per favorire il ringiovanimento della nazione e costruire un moderno Paese socialista da ogni punto di vista, Xi ha invitato a “mettere le persone al primo posto”, così come a perseguire uno sviluppo di alta qualità. (segue) (Cip)