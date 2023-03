Cina: Xi, forze armate diventino “Muraglia d’acciaio” nella tutela degli interessi nazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina deve essere fortificata tramite il ricorso alla scienza e all’istruzione, così come attraverso una strategia di sviluppo guidata dall’innovazione, ha evidenziato il presidente cinese. La costruzione di “un Paese forte” passa anche attraverso una governance “rigorosa” del Partito comunista cinese: “Solo quando il Partito prospera il Paese può essere forte. È dunque necessario governare il Partito in modo completo e rigoroso in ogni momento, opporsi fermamente alla corruzione, assicurare sempre l'unità della forza politica e garantire che non subisca mai deterioramenti”, ha detto Xi. Relativamente alla governance delle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao, il capo di Stato cinese ha invocato “la ferma promozione” del modello “un Paese, due sistemi”. (segue) (Cip)