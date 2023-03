Cina: Xi, forze armate diventino “Muraglia d’acciaio” nella tutela degli interessi nazionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Xi ha inoltre richiesto l’attuazione della strategia di Partito per “risolvere la questione taiwanese nella nuova era”, “l’attiva promozione dello sviluppo pacifico delle relazioni intra-Stretto”, l’opposizione alle ingerenze esterne e alle “forze separatiste promoventi l’indipendenza” dell’isola, nonché l’avanzamento del “processo di riunificazione (di Taiwan) alla madrepatria”. Nell’arena internazionale, la Cina vuole “lavorare duramente per costruire una comunità dal futuro condiviso per l’umanità”. Lo sviluppo nazionale “non può essere separato da quello del resto del mondo, ed è necessario promuovere con forza un’apertura di alto livello”, promuovere il multilateralismo e partecipare alla riforma e alla costruzione del sistema di governance globale, ha concluso Xi. (Cip)