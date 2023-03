Cina-Usa: nuovo premier Li apre a cooperazione, “repressione non produrrà vantaggi per nessuno”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Stati Uniti hanno tratto beneficio dal rispettivo sviluppo e hanno “un grande potenziale di cooperazione”: “Il contenimento e la repressione non produrranno vantaggi per nessuno”, ha dichiarato oggi il nuovo primo ministro della Cina, Li Qiang, nella prima conferenza stampa tenuta dopo l’assunzione dell’incarico e nella giornata conclusiva della prima sessione dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp), la massima istituzione legislativa nazionale. “Negli ultimi anni, alcune persone negli Stati Uniti hanno promosso il disaccoppiamento, ma mi chiedo quante persone possano realmente beneficiare di questo clamore. Stando alle statistiche cinesi, lo scorso anno il volume degli scambi bilaterali è stato prossimo ai 760 miliardi di dollari, un livello record. Cina e Stati Uniti sono strettamente connessi dal punto di vista economico ed entrambi hanno beneficiato del rispettivo sviluppo”, ha detto Li, che ha fatto riferimento anche all’incontro tenuto dai presidenti Xi Jinping e Joe Biden a margine del G20 tenuto a Bali, in Indonesia, lo scorso novembre. Il consenso raggiunto in quell’occasione “deve tradursi in azioni e politiche concrete”, ha detto il nuovo premier. (Cip)