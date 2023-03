Cina: nuovo premier Li, obiettivi di crescita nel 2023 richiedono “sforzi raddoppiati”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conseguire una crescita di circa il 5 per cento in Cina nel 2023 “non è un compito facile, e richiede sforzi raddoppiati”. Lo ha dichiarato oggi il nuovo primo ministro cinese, Li Qiang, nella prima conferenza stampa tenuta dopo l’assunzione dell’incarico e nella giornata conclusiva della prima sessione dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp), la massima istituzione legislativa nazionale. “La situazione economica mondiale complessiva quest’anno non è ottimista. Ci sono molti fattori d’instabilità, incertezza e imprevedibilità. Le modalità con cui stabilizzare la crescita rappresentano un test per i Paesi di tutto il mondo”, ha detto Li. Il premier ha espresso fiducia nelle prospettive di crescita della prima potenza asiatica, anche considerando “la tendenza alla stabilità e alla ripresa” esibite dall’economia negli ultimi due mesi. (Cip)