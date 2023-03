Regno Unito: governo aumenta la spesa militare di 5,6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha annunciato un aumento di 5 miliardi di sterline (5,6 miliardi di euro) della spesa militare per "rafforzare" la sicurezza nazionale e affrontare la minaccia di Russia e Cina. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", i 5 miliardi di sterline di investimenti, da consegnare nei prossimi due anni, porteranno la spesa per la difesa al 2,25 per cento del Pil entro il 2025, rispetto al 2 per cento del 2020. La spesa per la difesa nel 2021/22 è stata di 71,4 miliardi di sterline (80,7 miliardi di euro), il che la rende la quinta voce di spesa più elevata del governo del Regno Unito per quel periodo. Tuttavia, il ministro della Difesa, Ben Wallace, aveva inizialmente chiesto al governo un sostegno economico tra gli 8 e gli 11 miliardi di sterline (cioè 9,1 e 12,4 miliardi di euro). (Rel)