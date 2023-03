Taiwan: Consiglio affari continentali, militare scomparso rintracciato in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il militare taiwanese scomparso la settimana scorsa dall’Isola di Erdan, parte dell’arcipelago Kinmen, è stato rintracciato in Cina. Lo ha confermato oggi il ministro del Consiglio degli affari continentali, Chiu Tai-san, in conferenza stampa. “È confermato che il militare Chen si trova in Cina. Il ministero della Difesa e i dipartimenti competenti sono al corrente della situazione”, ha affermato, accennando ai meccanismi specifici messi in campo dal dicastero per identificare i disertori. La scomparsa del militare era stata resa nota la scorsa settimana dal ministro della Difesa taiwanese, Chiu Kuo-cheng, a margine di una sessione del Consiglio legislativo. Il ministro della Difesa aveva definito “deplorevole” la circostanza, dicendosi all’oscuro delle cause dell’allontanamento ma non escludendo una possibile fuga di Chen verso la Cina a nuoto. (Cip)