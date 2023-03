Sardegna: più ricicli più ti premi, il nuovo progetto del Comune di Sassari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dallo scorso fine settimana a Sassari sono attivi i quattro ecocompattatori per il riciclo del Pet e posizionati in viale Italia, all’Emiciclo Garibaldi, in piazzale Segni, in via Padre Ziranu e in via Kennedy/piazza San Giovanni Bosco. Tutti i particolari di questo nuovo progetto, che si affianca alla tradizionale raccolta differenziata, sono stati presentati dal sindaco Nanni Campus, dall’assessore all’Ambiente Antonello Sassu, dalla dirigente Marge Cannas e da Paolo Cancellieri, responsabile tecnico commerciale Coripet per la Sardegna. (segue) (Rsc)