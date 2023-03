Sardegna: più ricicli più ti premi, il nuovo progetto del Comune di Sassari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’idea di Coripet (Consorzio volontario senza scopo di lucro che ha come obiettivo la raccolta e l’avvio a riciclo delle bottiglie in PET dopo il loro utilizzo e che ha presentato il progetto all’Amministrazione) è semplice: riciclare non farà solo bene all’ambiente urbano, ma premierà anche i cittadini virtuosi. Questi ultimi, grazie all’App Coripet, scaricabile da smartphones, possono accedere alla macchina "mangia plastica", inserire le bottiglie, che devono essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile e guadagnare punti. Una bottiglia vale 1 punto, con la raccolta dei punti si ha diritto a diversi buoni sconto del circuito "Coripet Ti Premia". Inoltre, il Comune di Sassari ha attivato una convenzione con l’ATP e chiunque conferirà 500 bottiglie potrà ottenere un carnet di 12 biglietti per corsa semplice, validi 90 minuti sul circuito ATP. (segue) (Rsc)