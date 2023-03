Sardegna: più ricicli più ti premi, il nuovo progetto del Comune di Sassari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con questa iniziativa – afferma Antonello Sassu, assessore all’Ambiente e Verde pubblico – l’Amministrazione comunale prosegue nel suo percorso di miglioramento della raccolta raccolta differenziata, in particolare della plastica. Importante, in questo senso, la collaborazione con i cittadini mettendo sempre al primo posto la tutela del territorio per raggiungere tutti insieme l’obiettivo di una città più pulita, sostenibile, accogliente e quindi più bella”. Monica Pasquarelli, responsabile ecocompattatori Coripetm ha osservato che “il nostro obiettivo è anche quello di contribuire a creare consapevolezza e rispetto dell’ambiente, sensibilizzando i cittadini e fare cultura sul riciclo, creando una certa curiosità su un oggetto, la bottiglia in PET, che se adeguatamente riciclato può essere valorizzato a vantaggio della collettività, dell’ambiente e, perché no, anche dei cittadini che in questo modo vedono comunque premiato il loro gesto”. (Rsc)