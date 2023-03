Ucraina: autorità di Mykolaiv, attacco russo causa due vittime e tre feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco russo lanciato oggi contro la località di Solonchaki, situata nella regione di Mykolaiv, ha causato due vittime e tre feriti. A renderlo noto su Telegram è stato il governatore di Mykolaiv, Vitalij Kim. Come ha precisato il dipartimento regionale del Servizio statale dell'Ucraina per le emergenze, i relitti dei proiettili hanno distrutto completamente un'abitazione privata. I soccorritori hanno estratto dalle macerie i corpi di un uomo e una donna deceduti, mentre i tre feriti, di cui un bambino, sono stati ricoverati in ospedale. (Kiu)