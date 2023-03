Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito i principali appuntamenti a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il Sindaco Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia di consegna al sig. Paolo Vartolo, pronipote di Ruggero Longo - sergente italiano disperso in Russia - del piastrino di riconoscimento appartenuto al militare. Campidoglio, Sala delle Bandiere (Ore 10:30)- Il Sindaco Roberto Gualtieri interverrà alla presentazione delle maglie ufficiali del 106° Giro d'Italia. Campidoglio, Sala della Protomoteca (Ore 18:30)- L'Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, partecipa all'evento 'A Scuola di Tifo' promosso dalla As Roma. Via Francesco Laparelli 60 (Ore 14) (segue) (Rer)