Irlanda del Nord: premier irlandese Varadkar, Regno Unito dovrà impegnarsi su nuove leggi Ue

- Il Regno Unito è tenuto a impegnarsi con l'Unione europea per risolvere eventuali problemi relativi alle proposte di nuove normative dell'Unione europea e alla loro adozione in Irlanda del Nord. Lo ha dichiarato il premier irlandese Leo Varadkar il giorno dopo che il segretario del governo britannico per l'Irlanda del Nord, Chris Heaton-Harris, ha suggerito che il governo di Londra sarebbe tenuto a porre il veto a qualsiasi legge se fosse stato attivato il cosiddetto "freno di Stormont" previsto nell'accordo di Windsor. L'introduzione di questo meccanismo nel nuovo accordo sul Protocollo dell'Irlanda del Nord consente a 30 parlamentari dello Stormont, l'assemblea legislativa di Belfast, di esprimere formalmente i loro timori sull'imposizione di nuove normative comunitarie in Irlanda del Nord, una mossa che potrebbe portare il governo del Regno Unito a porre il veto alla loro introduzione. (Rel)