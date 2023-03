Ucraina: sindaco di Kiev Klitschko, a gennaio valutai l'evacuazione della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Kiev, Vitali Kltischko, ha affermato che, a gennaio scorso, valutò di evacuare la città a causa dei massicci bombardamenti russi contro le infrastrutture. Intervistato dal gruppo editoriale Rnd, il già campione mondiale di pugilato ha dichiarato: “A gennaio, siamo stati abbastanza vicini a chiedere alla popolazione di evacuare”. Il sindaco della capitale dell'Ucraina ha aggiunto: “Il peggior blackout è durato 14 ore. Non c'era elettricità, né acqua, né riscaldamento”. Klitschko ha quindi evidenziato che le infrastrutture di Kiev sono state salvate dal collasso soltanto grazie alla “molta forza ed energia” dei dipendenti delle società municipali, al lavoro 24 ore su 24. Il sindaco di Kiev ha poi elogiato il sistema per la difesa aerea Iris-T, fornito dalla Germania all'Ucraina, sottolineando che ha salvato “migliaia” di vite umane durante i bombardamenti russi contro la città. “I nostri militari sono entusiasti dell'Iris-T: ogni colpo va a segno, non sbaglia mai”, ha sottolineato l'ex campione mondiale di pugilato. Allo stesso tempo, Klitschko ha criticato il governo tedesco, sostenendo che è “troppo lento nel prendere le decisioni” negli aiuti militari destinati all'Ucraina. Per questo, ha infine affermato il sindaco di Kiev, “stiamo pagando il prezzo più alto: la vita dei nostri militari e la vita dei nostri cittadini”. (Geb)