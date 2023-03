Regno Unito: Hunt si impegna a rilanciare l'economia sulla "difficile strada" della ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt ha promesso di utilizzare la Dichiarazione di primavera, la revisione di bilancio prevista per mercoledì, per rimettere il Regno Unito sulla "difficile strada" per diventare uno dei Paesi più ricchi d'Europa. Come riporta il quotidiano "Financial Times", Hunt dovrebbe utilizzare la manovra per offrire agevolazioni fiscali per incoraggiare le aziende a investire, finanziando anche misure per riportare al lavoro coloro che sono in pensione anticipata, alleviare la crisi del costo della vita e ridurre l'inflazione. Il cancelliere ha però avvertito che non ci saranno grandi tagli fiscali, aggiungendo che non ci sono "soluzioni facili" per rilanciare la debole crescita economica del Regno Unito. "Penso che abbiamo fantastiche opportunità in questo Paese", ha detto Hunt all'emittente televisiva "Bbc", aggiungendo: "C'è una strada difficile da seguire per arrivarci, ma possiamo davvero essere uno dei paesi più prosperi d'Europa, se non del mondo". (Rel)