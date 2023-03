Usa: Covid, chiude dopo tre anni il centro dati della Johns Hopkins University

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro per le risorse mediche sul coronavirus curato per tre anni dalla Johns Hopkins University ha smesso di raccogliere e aggiornare i dati in merito all'andamento globale della pandemia il 10 marzo 2023. Lo riferisce la stampa Usa, ricordando che il centro dati curato dall'università ha rappresentato per anni una risorsa di primaria importanza per analizzare l'andamento della pandemia in tempo reale. Il servizio informativo della Johns Hopkins University era stato inaugurato il 22 gennaio 2020, e da allora ha superato 2,5 miliardi di visualizzazioni. Pur interrompendo gli aggiornamenti, l'università ha annunciato che i dati sulla pandemia raccolti dal centro informativo rimarranno a disposizione di ricercatori, giornalisti e del pubblico. (Was)