Serbia: presidente montenegrino, se ex premier Djindjic fosse ancora vivo Belgrado sarebbe nell'Ue

- Il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, ha affermato che oggi la Serbia e la regione avrebbero un aspetto diverso se Zoran Djindjic, il primo ministro serbo ucciso nel 2003, fosse ancora vivo. "Zoran avrebbe raggiunto il suo obiettivo politico e di vita, la Serbia sarebbe già membro dell'Unione europea", ha scritto Djukanovic su Twitter in occasione del 20mo anniversario dal suo omicidio. "Con il suo assassinio, il futuro europeo della Serbia e dei Balcani occidentali è stato ucciso per molto tempo", ha aggiunto il leader montenegrino, il quale ha sottolineato che Djindjic era un suo "caro amico e compagno". Zoran Djindjic è uno dei fondatori del Partito democratico, nel quale è stato eletto presidente del Comitato esecutivo nel settembre 1990 e presidente del partito nel gennaio 1994. È stato eletto presidente della forza politica anche nel luglio 1998 e nel febbraio 2000. Da febbraio a settembre 1997 ha ricoperto la carica di sindaco di Belgrado, come candidato della coalizione Zajedno (Insieme). Dopo la vittoria dell'Opposizione democratica della Serbia (Dos) nelle elezioni parlamentari del dicembre 2000, successive alla caduta di Slobodan Milosevic (ottobre 2000), Djindjic è stato eletto primo ministro nel gennaio 2001. Djindjic è stato assassinato a colpi di fucile il 12 marzo 2003 nel cortile della sede dell'esecutivo a Belgrado. (Seb)