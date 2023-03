Usa: Silicon Valley Bank, Biden e Democratici elogiano interventi a sostegno dei correntisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e i parlamentari democratici hanno elogiato "l'azione decisa" intrapresa ieri dalle agenzie federali del settore finanziario per tutelare i correntisti della Silicon Valley Bank, finita in default la scorsa settimana, e per dare un segnale di tenuta sistemica del settore bancario prima della riapertura dei mercati di oggi. Il dipartimento del Tesoro, la Federal Reserve e la Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) hanno infatti annunciato congiuntamente che i correntisti della banca in default avranno libero accesso ai loro fondi. "Il popolo e le aziende americane possono stare sicuri che i loro depositi bancari saranno a disposizione quando ne avranno bisogno", ha commentato Biden tramite una nota nella giornata di ieri, anticipando ulteriori dichiarazioni in merito alla protezione del sistema bancario nel corso della giornata di oggi. "Mi impegno fermamente a porre i responsabili di questo disastro di fronte alle loro responsabilità e a proseguire i nostri sforzi per rafforzare la supervisione e la regolamentazione delle grandi banche perché non si trovino di nuovo in questa posizione", aggiunge la nota del presidente Usa. (segue) (Was)