Usa: Silicon Valley Bank, Biden e Democratici elogiano interventi a sostegno dei correntisti (3)

- È possibile che il piano di salvataggio richieda un passaggio al Congresso, attraverso una legge che istituisca un fondo assicurativo con i soldi dei contribuenti statunitensi. Generalmente tali fondi coprono solo i depositi fino a 250 mila dollari, una cifra che tuttavia è inferiore all'esposizione del 90 per cento dei clienti di Svb. Secondo i critici, utilizzare un eventuale fondo per aiutare i maggiori clienti potrebbe costituire un pericoloso precedente: altre banche, scrive il "Washington Post", potrebbero aspettarsi un salvataggio da parte delle autorità federali in simili circostanze. Un'altra possibilità è che del salvataggio si facciano carico i maggiori istituti di credito di Wall Street. Anche in questo caso, tuttavia, potrebbe essere necessario un aiuto da parte del governo federale, senza il quale difficilmente le grandi banche del Paese si lancerebbero in un'operazione con simili rischi. (Was)