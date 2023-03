Giappone: Covid, governo allenta ulteriormente linee guida su utilizzo mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore di parchi a tema Oriental Land, l'operatore ferroviario East Japan Railway e il gestore di cinema Toho sono alcuni dei grandi gruppi giapponesi che da oggi consentiranno l'accesso ai loro servizi e strutture senza mascherine, sulla base di un allentamento delle linee guida per la pandemia di Covid-19 decretato dal governo giapponese. Lo riferisce la stampa giapponese, che sottolinea però come difficilmente la svolta si tradurrà in una significativo calo dell'utilizzo delle mascherine da parte dei giapponesi, che già erano soliti utilizzarle nei mesi invernali prima della pandemia. "Indossare le mascherine era parte della nostra cultura anche prima del Covid-19. Penso che molte persone continueranno a indossarle anche dopo il rilassamento delle regole", ha dichiarato a "Channel News Asia" il docente della Tohoku University Hitoshi Oshitani. (segue) (Git)