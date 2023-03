Usa: amministrazione Biden pronta ad approvare controverso progetto petrolifero in Alaska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden approverà oggi il controverso progetto di trivellazione petrolifera noto come "Willow Project" in Alaska. Lo anticipa il quotidiano "The Hill", che cita fonti anonime a conoscenza dei piani dell'amministrazione. Il progetto, presentato dalla compagnia petrolifera ConocoPhillips, comporterebbe l'estrazione di 629 mila barili di petrolio nel corso dei 30 anni di vita utile stimati. Secondo le fonti citate da "The Hill", l'amministrazione Biden autorizzerà l'avvio delle trivellazioni in tre dei quattro siti individuati da ConocoPhillips. Il progetto di trivellazione offshore in Alaska, inizialmente approvato dall'amministrazione di Donald Trump nel 2020, ma bloccato da una corte giudiziaria l'anno successivo, sconta forti resistenze da parte della sinistra del Partito democratico e delle associazioni ambientaliste. Secondo la documentazione allegata alla proposta, il progetto potrebbe comportare l'emissione nell'atmosfera di 278 mila metri cubi di anidride carbonica. Nella serata di ieri l'amministrazione Biden ha tentato di mitigare le tensioni comportate dall'approvazione del progetto annunciando una serie di misure tese a limitare l'estrazione di petrolio e gas in Alaska. (Was)