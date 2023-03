Corea del Sud: esportazioni in calo del 16 per cento all'inizio di marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato a febbraio il quinto calo consecutivo su base annua per effetto dell'indebolimento della domanda globale di semiconduttori. Il mese scorso le esportazioni del Paese sono ammontate a 50,1 miliardi di dollari, in calo del 7,5 per cento su base annua. I dati confermano una tendenza in corso dallo scorso ottobre, sull'onda degli effetti depressivi dell'irrigidimento delle politiche monetarie da parte di numerose banche centrali. Le esportazioni di semiconduttori - di gran lunga la principale tra le voci dell'export coreano - sono crollate il mese scorso del 42,5 per cento su base annua. (segue) (Git)