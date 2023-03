Corea del Sud: esportazioni in calo del 16 per cento all'inizio di marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Corea del Sud ha subito un brusco rallentamento nel corso del 2022, per effetto dell'indebolimento delle esportazioni in un contesto di aumento dei tassi di interesse e timori di recessione globali. Secondo i dati preliminari pubblicati dalla banca centrale sudcoreana, il Paese ha conseguito lo scorso anno una crescita del prodotto interno lordo pari al 2,6 per cento, contro il 4,1 per cento del 2021. Il dato è il peggiore dal 2020, quando l'economia aveva subito una contrazione dello 0,7 per cento a causa della pandemia di Covid-19. Nel quarto trimestre 2022 l'economia coreana ha subito una contrazione dello 0,4 per cento su base trimestrale. (Git)