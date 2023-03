Corea del Sud: lavoro in tempo di guerra, sopravvissuti respingono accordo col Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli anziani sopravvissuti allo sfruttamento del lavoro da parte di aziende giapponesi durante la Seconda guerra mondiale si preparano a respingere formalmente l'accordo proposto dal loro governo per chiudere il contenzioso con il Giappone. Lo anticipa la stampa sudcoreana, ricordando che la risoluzione proposta da Seul prevede che le 15 vittime riconosciute - solo due delle quali sono ancora in vita - vengano risarcite da una fondazione statale sudcoreana, anziché direttamente dalle aziende giapponesi. Il rifiuto rappresenta una potenziale complicazione per il piano studiato dall'amministrazione del presidente Yoon suk-yeol per superare le dispute storiche col Giappone e normalizzare le relazioni tra i due Paesi. Come sottolineato dai media sudcoreani, il rifiuto del piano da parte dei soli beneficiari ancora in vita pone dubbi in merito all'accordo già salutato dal presidente degli Usa Joe Biden come "rivoluzionario" per le relazioni tra i due principali alleati asiatici degli Stati Uniti. (segue) (Git)