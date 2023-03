Regno Unito: Sunak al "Wall Street Journal", Cina pone "sfida epocale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina pone "una sfida sistemica di portata epocale" per il Regno Unito e i suoi alleati. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Rishi Sunak, nel corso di una intervista concessa al quotidiano "Wall Street Journal". Sunak ha spiegato così l'annuncio da parte del governo britannico di una ulteriore spesa di 6 miliardi di dollari per il potenziamento della flotta di sottomarini lanciamissili nucleari e il ripristino degli arsenali prosciugati dalle forniture militari all'Ucraina. "La Cina è un Paese con valori fondamentalmente diversi dai nostri, e penso che nel corso degli ultimi anni sia diventato sempre più autoritario all'interno e aggressivo all'estero", ha dichiarato il primo ministro britannico. Secondo Sunak, la condotta della Cina dimostra "che ha l'intenzione (...) di ridefinire l'ordine mondiale". Il premier britannico ha concesso l'intervista in volo verso San Diego, in California, dove oggi discuterà assieme all'omologo australiano Anthony Albanese e al presidente Usa Joe Biden un accordo per la condivisione di tecnologie militari. Secondo Sunak, la decisione del Regno Unito di aumentare la spesa destinata al deterrente nucleare è giustificata dall'aumento "delle minacce alla nostra sicurezza. Il mondo è diventato un luogo più instabile, e quello che dobbiamo fare, da alleati, è di superare i nostri avversari in cooperazione e competizione". (segue) (Was)