Regno Unito: Sunak al "Wall Street Journal", Cina pone "sfida epocale" (2)

- Il premier britannico ha sollecitato il fronte occidentale a non vacillare nel sostegno militare all'Ucraina, e anzi ad intensificarlo sulla base delle richieste formulate da Kiev: "Se saremo in grado di far fronte alle particolari esigenze dell'Ucraina, si tratti di difesa aerea, artiglieria, corazzati pesanti e armi a lunga gittata (...) ci assicureremo che l'offensiva (contro le forze russe) abbia le migliori possibilità di successo", ha dichiarato il premier britannico, che ha invece rifiutato di esprimersi in merito alle prospettive e alla possibilità di sforzi diplomatici. "E' diritto dell'Ucraina come Stato sovrano decidere quale ritiene sia l'accomodamento appropriato", ha detto il primo ministro. "Il nostro lavoro è porli nella posizione più forte possibile per farlo". Infine, secondo Sunak il fronte occidentale dovrà offrire a Kiev "qualche forma di relazione a lungo termine e sicurezza come parte dell'equazione: dobbiamo dare all'Ucraina la sicurezza e la sicurezza collettiva che tutti condividiamo nel continente europeo". (Was)