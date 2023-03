Corea del Sud: tasso di approvazione del presidente Yoon in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione del presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha registrato un brusco calo attestandosi al 38,9 per cento, sotto la soglia del 40 per cento per la prima volta da tre settimane a questa parte. E' quanto emerge da un sondaggio di Realmeter pubblicato oggi, 13 marzo. Il sondaggio, che ha coinvolto mille sudcoreani adulti, rileva un calo di quattro punti del tasso di consenso goduto dal capo dello Stato rispetto alla settimana precedente. Il tasso di sfiducia è aumentato invece del 5,7 per cento, al 58,9 per cento.(Git)