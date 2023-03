Canada: governo avvia consultazioni su sistema di registrazione agenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Canada avvierà consultazioni pubbliche per la creazione di un registro nazionale degli agenti stranieri. Lo ha annunciato nel fine settimana il ministro della Sicurezza pubblica canadese, Marco Mendicino, precisando che il governo non ha ancora stabilito tempistiche precise. Mancino ha ribadito che l'iniziativa è necessaria a tutelare le istituzioni democratiche dalle interferenze straniere, ma ha anche precisato che il governo intende affrontare la questione con trasparenza e tramite il confronto con "le comunità, le parti interessate e l'opinione pubblica in generale". La creazione di un registro degli agenti stranieri in Canada, sul modello di sistemi analoghi in vigore ad esempio negli Stati Uniti, è oggetto già da alcuni anni di discussioni politiche. Nei giorni scorsi, però, il tema è diventato più delicato a seguito della presa di posizione dei Paesi occidentali contro una misura simile intrapresa dal governo della Georgia, e poi revocata da quest'ultimo a seguito di manifestazioni di protesta e pressioni internazionali. (Was)