Business news: Panama, accordo tra governo e canadese Fqm, riapre miniera più grande dell'America centrale

- Il governo di Panama e l'azienda canadese First Quantum Minerals (Fqm) hanno trovato l'intesa per riaprire, dopo tre mesi, la miniera più grande dell'America centrale. "Il governo nazionale di Panama e Minera Panama s.a., filiale locale della Firts Quantum Minerals Ltd, sono lieti di annunciare che hanno concordato il testo finale del nuovo contratto di concessione" ai cui sensi si potranno svolgere le operazioni nel lungo periodo del progetto "Cobre Panama", sulla costa caraibica del Paese. Il testo risolve un contenzioso in atto da tre mesi, centrato sulle quantità royalties che la compagnia doveva allo Stato e su alcune raccomandazioni di carattere ambientale. L'accordo prevede una concessione di 20 anni, rinnovabile per altri 20, con 375 milioni di dollari come versamento "minimo" annuale all'erario panamense, una quota dieci volte superiore alla precedente. (Res)