Business news: Brasile, tassa su export greggio, compagnie petrolifere depositano ricorso contro il governo

- Le compagnie petrolifere internazionali con attività in Brasile hanno depositato un ricorso contro il governo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, per chiedere la sospensione della tassa sulle esportazioni di greggio. La tariffa è stata inserita in un pacchetto di misure temporanee contenute in un decreto esecutivo firmato dal capo dello stato lo scorso primo marzo. L'azione congiunta è stata presentata presso il tribunale federale di Rio de Janeiro dalla anglo-olandese Shell, dalla norvegese Equinor, dalla francese TotalEnergies, dalla portoghese Petrogal e dalla ispano-cinese Repsol Sinopec. (Res)