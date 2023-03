Usa: Silicon Valley Bank, Biden e Democratici elogiano interventi a sostegno dei correntisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono intensificate nel fine settimana le pressioni sull'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, perché offra un salvagente ai clienti più esposti verso la Silicon Valley Bank (Svb), divenuta nei giorni scorsi il più grande istituto di credito in default dopo la crisi finanziaria del 2008. Lo scrive il quotidiano "Washington Post". Dirigenti dell'industria tecnologica, ex funzionari governativi e almeno due legislatori democratici hanno chiesto alle autorità federali di garantire sui depositi più importanti e non assicurati nel caso in cui non dovesse essere trovato entro domani un potenziale acquirente per la banca. Il fallimento della Svb, avvertono, potrebbe innescare un effetto domino e costringere le aziende del settore tecnologico, di cui la banca è stata in questi anni grande finanziatore, a licenziare migliaia di dipendenti. Molte aziende, inoltre, potrebbero decidere di ritirare i propri asset in banche regionali simili alla Svb, scegliendo istituti più grandi ma innescando, potenzialmente, una nuova fase di destabilizzazione per il sistema. (segue) (Was)