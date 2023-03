Giappone: Covid, governo allenta ulteriormente linee guida su utilizzo mascherine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone, che a livello ufficiale non ha mai stabilito l'obbligo di indossare le mascherine, ma solo una forte raccomandazione in tal senso, è tra le ultime economie avanzate ad allentare le direttive in questo ambito. La Corea del Sud ha già proceduto in questo senso a gennaio, mentre Singapore ha consentito l'acceso ai mezzi di trasporto pubblico senza mascherine il mese scorso. Stati Uniti e Regno Unito hanno revocato gran parte degli obblighi relativi alle mascherine all'inizio dello scorso anno. (Git)