Corea del Sud: vasto incendio in uno stabilimento di pneumatici a Daejeon

- Un vasto incendio è divampato nella serata di ieri in un complesso per la produzione di pneumatici nella città di Daejeon, in Corea del Sud. Lo ha reso noto il dipartimento locale dei vigili del fuoco, secondo cui l'incendio non ha causato vittime o feriti gravi. Il rogo è divampato alle 22:09 di ieri (ora locale) in una fabbrica del principale produttore sudcoreano di pneumatici, Hankok Tire & Technology Co. Più di 430 vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, che però sono alimentate dai forti venti e dal clima secco. Dieci tra dipendenti dello stabilimento e vigili del fuoco sono stati ricoverati per intossicazione, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. Preoccupano piuttosto le ricadute ambientali: secondo i primi resoconti, le fiamme hanno consumato un magazzino dove erano stoccati più di 400 mila pneumatici. (Git)