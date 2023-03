Islam: rappresentanti comunità musulmane d'Europa lanciano a Londra messaggio per dialogo interreligioso (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo punto, i partecipanti all'incontro di Londra hanno proposto l’istituzione di un organismo per le comunità musulmane in Europa, con tutte le sue sette e scuole di pensiero, che vedrà la presenza di esponenti religiosi di altre fedi, rappresentanti di governi e parlamentari europei, con l’obiettivo di “andare oltre il riavvicinamento e il dialogo per diventare partner di pace, costruttori di ponti e promotori di una pacifica convivenza globale”. Infine, nel quarto punto, i partecipanti alla conferenza hanno annunciato la futura creazione di un comitato composto da nove a tredici membri per lavorare alla preparazione dello statuto e della governance dell’organismo esplicato nel terzo punto, con l’obiettivo di rendere operative le raccomandazioni dei seminari del forum internazionale. Dall’Italia hanno partecipato alla conferenza di Londra: il vicepresidente della Comunità religiosa islamica italiana (Coreis), l’editore della rivista “Kalima”, Nizar Ramadan, editore di “Kalima”, il presidente della Lega musulmana europea, Alfredo Maiolese, il responsabile della comunità musulmana di Fabriano, Abdel Kader Makri, il direttore della Lega musulmana mondiale in Italia, Abdul Aziz Sarhan, e l’imam della Grande moschea di Roma, Naim Nassrallah. (Res)