Israele-Italia: Tajani, collaborare nell'innovazione per crescere

- L'Italia è "grande amica" di Israele e "la cooperazione tra i nostri paesi è cruciale in molti settori", tra cui quello dell'innovazione e delle tecnologie, su cui l'Italia sta "lavorando duramente". Così il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a Tel Aviv al Roadshow del Business Innovation Factory di Leonardo. La collaborazione tra Italia e Israele è "importante per la crescita in questi settori cruciali". Tajani ha ricordato la sua esperienza europea, che lo ha portato a conoscere da vicino e ad apprezzare la collaborazione con Israele. L'iniziativa di Leonardo, ha detto il ministro, è "importante per far crescere giovani imprenditori" e "creare posti di lavoro". Da questo punto di vista "le start up sono il futuro. Credo nelle start up, perché abbiamo bisogno di credere nei giovani". Il ministro ha parlato anche di venture capitals, dell'industria spaziale. (Res)