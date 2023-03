Business news: Cile, Cimic (Acs) si aggiudica contratto da 100 milioni di euro per lavori minerari in Sierra Gorda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Acs, attraverso la sua controllata australiana Cimic, si è aggiudicata un contratto in Cile per la realizzazione di lavori minerari nel complesso di Llano, situato nel distretto di Sierra Gorda, per circa 100 milioni di euro. L'esecuzione del contratto inizierà a marzo da parte di Thiess e comprenderà le operazioni minerarie, la manutenzione del complesso e i servizi di gestione degli asset per il suo cliente, Minera Centinela, di proprietà al 70 per cento di Antofagasta Mineral e al 30 per cento di Marubeni Corporation. Il progetto prevede un investimento complessivo di 2,1 miliardi di euro. (Res)