Business news: Brasile, Banca centrale avvia test del progetto pilota di valuta digitale

- La Banca centrale del Brasile (Bc) ha avviato oggi i test del progetto pilota di valuta digitale, il real digitale, il cui utilizzo ufficiale dovrebbe inziare concretamente alla fine del 2024. "Tutte le transazioni saranno simulate. Operazioni di emissione, negoziazione, trasferimento, riscatto", ha affermato in una nota il coordinatore del progetto, Fabio Araujo. Inizialmente, solo poche istituzioni prenderanno parte alle prove. I criteri di selezione non sono ancora stati definiti e saranno resi noti all'inizio di aprile, dopo che la Bc terrà un workshop con le aziende del settore. Secondo Araujo, i test non possono essere svolti con "tutti i soggetti del mercato", ma si lavorerà per coprire la più ampia varietà di partecipanti. (Res)